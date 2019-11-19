2019-11-19T12:27:43+03:00
Общество

В «Томской писанице» откроется резиденция Деда Мороза

1 декабря Дедушку сможет поздравить любой желающий
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
Поделиться:
В Томской Писанице откроется резиденция Деда Мороза. ФОТО: музей-заповедник "Томская Писаница"В Томской Писанице откроется резиденция Деда Мороза. ФОТО: музей-заповедник "Томская Писаница"
Изменить размер текста:

В самый первый день зимы в честь дня рождения Деда Мороза в «Томской писанице» откроется его резиденция, и любой гость заповедника сможет лично поздравить Дедушку с праздником. Уголок Деда Мороза будет работать с первого декабря и до самого конца зимы сможет радовать юных посетителей заповедника.

Главным торжеством открытия станет конкурс, в котором девушки Кузбасса смогут решить, кто же из них «Лучшая Снегурочка-2019». Участницы покажут, как хорошо они умеют играть с детьми, и поучаствуют в шоу талантов «Магия зимы». Также не обойдется без визитных карточек Снегурочек и этапа, на котором они будут дарить Деду Морозу подарки, сделанные собственными руками.

- В прошлые годы на праздник съезжались его младшие братья со всей Кемеровской области. В этом году главного кузбасского Деда Мороза с днем рождения поздравят его внучки-красавицы, - рассказали работники «Томской писаницы».

Отметим, что открытие резиденции состоится 1 декабря, в 13.00, билеты на мероприятие стоят 250 рублей для детей и 350 рублей для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста
На кузбасской трассе полицейские спасли замерзающую пару из Красноярского края
В Новокузнецке разбирают мост через реку
«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле
В 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублей
Учитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России
Пассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растений
На дорогах Кузбасса установят 13 камер наблюдения
Водитель вместе с БелАЗом упал с откоса на кузбасском разрезе и погиб
В Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сыр
«Сидите дома!»: при какой температуре кузбасские школьники могут пропустить занятия
Врубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодам
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Ядерная медицина и онкология: в Новокузнецке обсуждают методы борьбы со страшным заболеванием
Две маршрутки столкнулись неподалеку от парка Ангелов в Кемерове
Алиментщица из Кемерова принесла приставам шприцы с героином
Ребенок попал под колеса автомобиля в Кемерове
В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж
Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов
Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»
Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках
В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России