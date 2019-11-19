В «Томской писанице» откроется резиденция Деда Мороза
В самый первый день зимы в честь дня рождения Деда Мороза в «Томской писанице» откроется его резиденция, и любой гость заповедника сможет лично поздравить Дедушку с праздником. Уголок Деда Мороза будет работать с первого декабря и до самого конца зимы сможет радовать юных посетителей заповедника.
Главным торжеством открытия станет конкурс, в котором девушки Кузбасса смогут решить, кто же из них «Лучшая Снегурочка-2019». Участницы покажут, как хорошо они умеют играть с детьми, и поучаствуют в шоу талантов «Магия зимы». Также не обойдется без визитных карточек Снегурочек и этапа, на котором они будут дарить Деду Морозу подарки, сделанные собственными руками.
- В прошлые годы на праздник съезжались его младшие братья со всей Кемеровской области. В этом году главного кузбасского Деда Мороза с днем рождения поздравят его внучки-красавицы, - рассказали работники «Томской писаницы».
Отметим, что открытие резиденции состоится 1 декабря, в 13.00, билеты на мероприятие стоят 250 рублей для детей и 350 рублей для взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU