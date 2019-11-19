2019-11-19T14:44:18+03:00
Происшествия

Водитель вместе с БелАЗом упал с откоса на кузбасском разрезе и погиб

Обстоятельства ЧП устанавливаются
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе водитель самосвала погиб на работе. ФОТО: Instagram, "Инцидект Кузбасс"В Кузбассе водитель самосвала погиб на работе. ФОТО: Instagram, "Инцидект Кузбасс"
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В Кузбассе водитель самосвала погиб на рабочем месте. Он съехал с откоса, опрокинув машину.

Несчастный случай произошел на одном из угольных предприятий, расположенных в Мысках, во вторник, 19 ноября, около трех часов ночи. Водитель самосвала съехал с откоса дороги, тем самым опрокинув машину. Аварийная ситуация привела к гибели 38-летнего рабочего.

- Для расследования обстоятельств и причин данного несчастного случая создана комиссия. Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, - комментируют в областной прокуратуре.

После изучения всех обстоятельств эксперты дадут оценку работы руководства предприятия и органов государственного надзора и контроля. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Отметим, доследственная проверка также контролируется представителями прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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