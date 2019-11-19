2019-11-19T15:15:50+03:00
Общество

На дорогах Кузбасса установят 13 камер наблюдения

Дирекция автомобильных дорог Кузбасса направит на эти цели свыше 46 миллионов рублей
Ирина АВТУШКО
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На дорогах Кузбасса установят камеры за 46 миллионов рублейНа дорогах Кузбасса установят камеры за 46 миллионов рублейФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Дирекция автомобильных дорог Кузбасса установит на дорогах области новые камеры. Стоимость приборов фотовидеофиксации - более 46 миллионов рублей.

На портале госзакупок размещен электронный аукцион по поиску исполнителей проекта по установке камер фиксации на дорогах общего пользования от Кемерова до Таштагола.

Согласно представленной документации, в 2020 году на региональных дорогах будет установлено 13 приборов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, а также 12 муляжей камер и 31 антивандальный шкаф. Новые приборы появятся на участках дорог Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, на автодорогах Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк и Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, а также на дороге Чугунаш - СТК Шерегеш.

Общая сумма контракта составляет более 46,6 миллиона рублей. Они будут выделены из областного бюджета. Исполнителя определят 2 декабря. Помимо установки камер в его обязанности будет входить их содержание и техническое обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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