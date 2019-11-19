2019-11-19T13:45:41+03:00
Общество

Пассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растений

Продукцию изъяли и уничтожили
Ирина АВТУШКО
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Пассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растенийПассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растенийФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе пассажиров кемеровского и новокузнецкого аэропортов задержали при попытке провезти запрещенные растения. Продукцию изъяли и уничтожили.

Управление Россельхознадзора в Республиках Хакасия и Тыва и Кемеровской области продолжает проверку пассажиров, прилетающих из ближнего зарубежья. За 10 месяцев этого года инспекторы выявили 144 нарушения закона при ввозе подкарантинной продукции. В частности, у прилетевших из Таиланда, Вьетнама и Китая были обнаружены саженцы, луковицы орхидей и семена овощных культур, которые нельзя ввозить на территорию страны. Виновные были оштрафованы на общую сумму в 43,2 тысячи рублей.

Специалисты напоминают, что при ввозе растений из других стран у пассажира должны быть разрешающие документы - фитосанитарный сертификат, выданный на родине растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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