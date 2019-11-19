Учитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-19T13:22:58+03:00

Она также может стать победителем конкурса «Воспитатель года России – 2019»

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Учитель-дефектолог Елена Борн работает в детском садике «Лесная поляна» в Прокопьевсе и сегодня она стала одним из лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2019». Конкурс организован и проводится Министерством просвещения России и профсоюзом образования.

Преподаватель из Кузбасса вместе со всеми участниками конкурса прошла множество испытаний, в которых нужно было написать сочинение, а также провести мастер-классы и мероприятия для детей. По итогам всех этапов женщине удалось стать одной из пятнадцати лучших педагогов России. Но и это еще не предел.

- Впереди кузбасского педагога еще два этапа. Она представит на суд Большого жюри доклад-презентацию «Мой успешный проект» и примет участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», - отмечают в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Также отметим, что Елена Борн уже успела победить и в областном конкурсе «Лесенка успеха – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU