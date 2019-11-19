2019-11-19T13:22:58+03:00
Общество

Учитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России

Она также может стать победителем конкурса «Воспитатель года России – 2019»
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
Поделиться:
Учитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России. ФОТО: пресс-служба АКОУчитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Учитель-дефектолог Елена Борн работает в детском садике «Лесная поляна» в Прокопьевсе и сегодня она стала одним из лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2019». Конкурс организован и проводится Министерством просвещения России и профсоюзом образования.

Преподаватель из Кузбасса вместе со всеми участниками конкурса прошла множество испытаний, в которых нужно было написать сочинение, а также провести мастер-классы и мероприятия для детей. По итогам всех этапов женщине удалось стать одной из пятнадцати лучших педагогов России. Но и это еще не предел.

- Впереди кузбасского педагога еще два этапа. Она представит на суд Большого жюри доклад-презентацию «Мой успешный проект» и примет участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», - отмечают в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Также отметим, что Елена Борн уже успела победить и в областном конкурсе «Лесенка успеха – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста
На кузбасской трассе полицейские спасли замерзающую пару из Красноярского края
В Новокузнецке разбирают мост через реку
«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле
В 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублей
Пассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растений
На дорогах Кузбасса установят 13 камер наблюдения
Водитель вместе с БелАЗом упал с откоса на кузбасском разрезе и погиб
В «Томской писанице» откроется резиденция Деда Мороза
В Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сыр
«Сидите дома!»: при какой температуре кузбасские школьники могут пропустить занятия
Врубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодам
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Ядерная медицина и онкология: в Новокузнецке обсуждают методы борьбы со страшным заболеванием
Две маршрутки столкнулись неподалеку от парка Ангелов в Кемерове
Алиментщица из Кемерова принесла приставам шприцы с героином
Ребенок попал под колеса автомобиля в Кемерове
В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж
Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов
Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»
Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках
В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России