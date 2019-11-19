2019-11-19T15:17:30+03:00
Общество

В 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублей

В рамках нацпроекта будет отремонтировано 112 километров трасс
Ирина АВТУШКО
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В 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублейВ 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублейФото: Кирилл ЧАЩИН
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В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кузбассе на ремонт дорог будет направлено 4,6 миллиарда рублей. Эти средства позволят привести в порядок 112 километров трасс.

Из запланированной суммы в 4,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт будет выделено 1,36 миллиарда, еще 2,6 миллиарда перечислит областной бюджет и 638 миллионов рублей - бюджеты муниципалитетов.

- На эти средства дорожники отремонтируют более 112 километров, - рассказали в администрации области. - Из них более 30 километров в Кемеровской и еще 15 километров в Новокузнецкой агломерациях, а также 67 километров дорог регионального и межмуниципального значения, не входящих в состав агломераций.

В программе ремонта значатся два важных объекта в Новокузнецке - это проспект Металлургов и Бызовское шоссе. В целом же участники программы отбирались согласно существующему состоянию дорог, наличию предписаний от Госавтоинспекции по приведению их в нормативное состояние, интенсивности движения и обращениям жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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