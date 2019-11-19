2019-11-19T15:34:30+03:00
Общество

«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле

Осужденные поставили спектакль в честь Года театра
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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В исправительной колонии № 22 начинающие актеры представили на суд зрителя постановку по пьесе Исидора Штока «Божественная комедия». Вместе с заключенными колонии на сцене выступили Олеся Деменева - она сыграла роль Евы в спектакле, и Екатерина Пудовкина - директор ДК «Звездный».

Помимо обычных зрителей за постановкой наблюдали и специалисты Дома культуры «Звездное поселение». Эксперты отметили, что начинающие актеры для первого раза показали себя хорошо, и пожелали дальнейших успехов театральному коллективу.

- «Божественная комедия» Исидора Штока представляет собой безобидный интеллигентный капустник, такой советский «Декамерон». Авторский замысел помещает героев в Дантов ад, переоборудованный в психиатрическую клинику, в которой перед зрителем разыгрывается высокая «трагедия смысла», - рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области.

Также отметим, что, по словам экспертов и очевидцев, премьера спектакля в ИК № 22 прошла с большим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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