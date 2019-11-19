В Новокузнецке разбирают мост через реку

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-19T15:15:57+03:00

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Мост через реку Абу начали разбирать в Новокузнецке. Здесь уже демонтированы трамвайные рельсы и частично снято ограждение.

Некогда оживленный участок дороги сейчас в запустении.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Демонтаж автомобильного моста в Новокузнецке уже идет вовсю: на прошлой неделе здесь демонтировали рельсы, а сейчас рабочие снимают опоры контактной сети электротранспорта, убирают дорожное полотно. Также частично уже убрано ограждение пешеходной зоны моста. В ближайшее время начнут разбирать и весь мост полностью, чтобы потом отстроить его заново.

Рельсы демонтированы, сейчас рабочие разбирают дорожное полотно.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сейчас пешеходы переходят через реку по одной из сторон моста, а в будущем им придется переходить Абу по мосту возле джаз-клуба «Геликон» на проспекте Орджоникидзе или рядом с городской баней на проспекте Пионерском. Автомобилистам же, чтобы попасть на другую сторону реки, придется ехать или по мосту на проспекте Орджоникидзе, или через мост на Кузнецкстроевском проспекте неподалеку от городской Госавтоинспекции.

С одной стороны моста пешеходы пока могут ходить, а на другой уже демонтировали ограждение.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, новый мост построят в рамках реконструкции проспекта Металлургов. Сейчас рабочие уже демонтировали трамвайное полотно на участке от улицы Кирова до Пионерского проспекта, идут работы по демонтажу на участке от улицы Кирова до Кутузова. Завершить работы планируется в третьем квартале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU