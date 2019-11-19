На кузбасской трассе полицейские спасли замерзающую пару из Красноярского края

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-19T15:56:31+03:00

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На кузбасской трассе, недалеко от Юрги, заложниками стихии оказалась супружеская пара из Красноярского края. Их автомобиль сломался в дороге.

Во время надзора за дорожным движением на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» экипаж ДПС заметил возле деревни Старый Шалай стоящий на обочине автомобиль Honda Spike. В салоне находился водитель и его супруга. Как выяснилось, пара из Красноярского края двигалась по трассе, когда их машина заглохла. При этом температура на улице опустилась до отметки -25 градусов.

До приезда инспекторов мужчина выставил на дороге аварийный знак и пытался устранить поломку самостоятельно, но безуспешно. К этому времени пара успела сильно замерзнуть. Сотрудники полиции довезли их до ближайшего кафе, где путешественники отогрелись горячим чаем. Также стражи порядка вызвали эвакуатор, чтобы доставить неисправную иномарку на ближайшую станцию техобслуживания.

- Кузбасские полицейские напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позвонить можно по телефонам:

- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 - единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 - с мобильного) - единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 - с мобильного) - полиция;

- 03 (103 - с мобильного) - скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU