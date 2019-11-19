2019-11-19T18:14:53+03:00
Происшествия

Депутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста

Он лишился водительских прав и депутатской неприкосновенности
Яна ПОПОВА
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Депутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста. ФОТО: duma.gov.ruДепутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста. ФОТО: duma.gov.ru
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Депутат Госдумы от Кузбасса Николай Герасименко сбил на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве. Теперь он останется без водительских прав и депутатской неприкосновенности.

В июне в Москве водитель Lexus на большой скорости выехал с дороги-дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов. За рублем дорого авто оказался депутат шести созывов Госдумы Николай Герасименко. Позже депутат заявлял, что это мотоциклист нарушал правила: ехал по дороге на одном колесе и врезался в его машину.

Несколько месяцев депутата не могли привлечь к ответственности из-за неприкосновенности. Снять иммунитет удалось лишь в конце октября: во время открытого голосования за это проголосовало 329 его думских коллег Герасименко.

– Признать Герасименко виновным в совершении административного правонарушения, назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев, – цитирует решение суда РИА Новости.

Отметим, после оглашения приговора представители депутата заявили, что будут обжаловать это решение и добиваться проведения трасологической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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