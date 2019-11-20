Трое вахтовиков в балаклавах напали на студента в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:51 2019-11-20T06:33:24+03:00

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Трое вахтовиков, приехавших в Кемерово на работу, напали на двух кемеровчан. В один момент молодые люди лишились телефонов, личных вещей и учебников, а злоумышленники попали под стражу.

24-летний кемеровчанин обратился в отдел полиции со своей бедой: на него напали неизвестные. Молодой человек рассказал, что, когда он открывал дверь в свою комнату в общежитии, к нему неожиданно подошли трое неизвестных и силой забрали телефон и личные вещи. В общей сложности ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Полиция вскоре установила личности нападавших - ими оказались двое жителей Красноярского края 20 и 24 лет и житель Барнаула 33 лет. Все они приехали в Кемерово работать вахтовым способом.

А немного позже выяснилось, что жертвой вахтовиков стал еще и 18-летний студент: он возвращался домой после учебы, и в подъезде дома на него напали неизвестные. Они отобрали у юноши рюкзак, в котором находились учебники и мобильный телефон. Примечательно, что для конспирации злоумышленники надевали балаклавы, которые им выдавали на строительном объекте для защиты от пыли, а у одного из мужчин с собой был электрошокер.

- В настоящее время в отношении подозреваемых следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово возбуждены два уголовных дела о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. На время следствия фигуранты заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU