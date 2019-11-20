СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-20T04:21:17+03:00

Нуждается в помощи: в Кемерове пропала 86-летняя женщина с черной сумкой. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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В Кемерове разыскивают 86-летнюю Нинель Соломакину (Жирихову). Женщина ушла в неизвестном направлении и несколько дней не выходит на связь с родными.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Нинель Соломакина пропала 17 ноября. В этот день ее видели в последний раз, а потом она ушла в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Была одета: бежевая шуба, черные джинсы, черные сапоги, розовый шарф, розовый берет.

С собой: черная сумка.

Нинель Соломакина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно ее местонахождение, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU