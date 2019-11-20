Нуждается в помощи: в Кемерове пропала 86-летняя женщина с черной сумкой
В Кемерове разыскивают 86-летнюю Нинель Соломакину (Жирихову). Женщина ушла в неизвестном направлении и несколько дней не выходит на связь с родными.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Нинель Соломакина пропала 17 ноября. В этот день ее видели в последний раз, а потом она ушла в неизвестном направлении.
Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Была одета: бежевая шуба, черные джинсы, черные сапоги, розовый шарф, розовый берет.
С собой: черная сумка.
Нинель Соломакина нуждается в медицинской помощи.
Если вам известно ее местонахождение, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU