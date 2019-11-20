СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-20T06:39:48+03:00

Кузбассовец пытался перебросить телефоны в колонию с помощью рогатки и удочки. Фото: ГУФСИН по Кемеровской области

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В Кузбассе молодой человек пытался забросить мобильные телефоны на территорию колонии с помощью удочки и рогатки. На месте преступления его поймали полицейские.

Сотрудники ИК-41 пресекли необычную попытку передачи заключенным средств связи. Ночью сотрудники оперативного отдела учреждения обнаружили рядом с колонией 19-летнего молодого человека. В этот момент он как раз готовился забросить на территорию режимного объекта сверток с девятью мобильниками.

- По словам злоумышленника, запрещенные для использования в исправительных учреждениях предметы его попросил доставить брат, который отбывает наказание за распространение наркотиков, - рассказали в ГУФСИН по Кемеровской области.

По замыслу помочь с доставкой запрещенного груза на расстояние более 70 метров должна была рогатка и рыболовная снасть.

Телефоны правоохранители изъяли и отправили на исследование для установления их принадлежности. Задержанному молодому человеку грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU