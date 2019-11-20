Кузбассовец угрожал родственнице убийством из-за квартиры

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-20T06:41:17+03:00

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В Кузбассе мужчина угрожал убить родственницу из-за квартиры. Он был недоволен тем, как суд разделил недвижимость.

Транспортным полицейским Новокузнецка поступило сообщение о конфликте в электропоезде Таштагол - Новокузнецк. Прибыв на место, правоохранители обнаружили участников инцидента - мужчину и его родственницу. Как выяснилось, он случайно встретил женщину в одном из вагонов и стал оскорблять ее, а затем достал из сумки стеклянную бутылку и замахнулся над головой своей жертвы. Причиной конфликта стало вынесенное ранее судебное решение о разделе между родственниками квартиры, которым мужчина был недоволен.

- Опасаясь за свою жизнь, родственница обвиняемого обратилась за помощью в транспортную полицию, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД. - В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом, утвержденным новокузнецким транспортным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU