2019-11-20T07:37:57+03:00
Общество

Кузбасские энергетики задолжали 3 миллиона рублей по налогам

Предприятие оплатило задолженность только после ареста имущества
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские энергетики задолжали 3 миллиона рублей по налогамКузбасские энергетики задолжали 3 миллиона рублей по налогамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе судебные приставы арестовали имущество энергоснабжающей компании. Предприятие задолжало почти 3 миллиона рублей налоговых платежей.

В Новокузнецке одна из компаний, работающая в сфере энергетики, решила, что может не оплачивать налоги. И даже когда ее директор получил от судебных приставов извещение о возбуждении исполнительного производства, не спешил перечислять деньги в государственную казну.

В качестве меры принудительного взыскания у должника арестовали денежные средства на расчетном счете, запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств и вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 198 тысяч рублей. Также был наложен арест на специализированный транспорт – автомобиль на шасси ГАЗ и два прицепа. Сумма ареста составила 1,6 миллиона рублей.

-Данные меры подействовали на руководство организации - должника. Через несколько дней энергоснабжающая организация оплатила всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор, - сообщили в УФССП по Кемеровской области. - Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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