2019-11-20T08:39:26+03:00
Общество

Кузбасские приставы взыскали более 1,4 миллиона рублей по алиментам

Область присоединилась к всероссийскому рейду
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские приставы взыскали более 1,4 миллиона рублей по алиментамКузбасские приставы взыскали более 1,4 миллиона рублей по алиментамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасс присоединился к всероссийскому рейду по взысканию алиментов со злостных неплательщиков. В ходе мероприятии приставы заставили должников заплатить более 1,4 миллиона рублей.

Судебные приставы УФССП России по Кемеровской области посетили адреса должников в рамках 5 485 исполнительных производств. Во время рейда они составили 286 актов описи и ареста имущества. Также в рамках 335 исполнительных производств были установлены источники доходов неплательщиков. Общая сумма взысканных денежных средств составила 1 миллион 432 тысячи рублей.

Сотрудники ведомства напоминают, что информацию о задолженности можно получить на официальном сайте службы через сервис «Банк данных исполнительных производств» или аналогичное приложение для мобильных устройств «ФССП», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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