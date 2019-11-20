2019-11-20T09:14:53+03:00
Общество

На кемеровском автовокзале сделали перестановку после жалобы пассажирки

Условия для ожидания рейса показались женщине некомфортными
Ирина АВТУШКО
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На кемеровском автовокзале сделали перестановку после жалобы пассажирки. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"На кемеровском автовокзале сделали перестановку после жалобы пассажирки. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"
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На автовокзале в Кемерове сотрудники сделали перестановку в зале ожидания после жалобы пассажирки. Женщина отметила, что условия ожидания рейса были некомфортными.

Как рассказали в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», от одной из пассажирок поступило обращение в администрацию области по поводу неудобного размещения сидений в зале ожидания автовокзала и, в частности, узких проходов между рядами.

Для повышения комфорта пассажиров сотрудники провели работы на первом этаже здания, увеличив расстояния между сиденьями.

- Это позволит беспрепятственно разместиться пассажирам, поставить свой багаж и спокойно провести время в ожидании рейса, - отметили в учреждении.

Также транспортники поблагодарили женщину за активную жизненную позицию и внимание к вопросам транспортного обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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