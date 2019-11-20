2019-11-20T10:29:11+03:00
Общество

Кузбассовцы на время лишатся телевидения

В четверг, 21 ноября, запланированы очередные отключения
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцы на время лишатся телевиденияКузбассовцы на время лишатся телевиденияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 21 ноября, в двух территориях Кузбасса будет временно отключен телерадиосигнал. Данная мера связана с проведением плановых работ.

В период с 10.00 до 17.00 в Анжеро-Судженске временно будут отключены пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», «Радио России» и «СТС Love». Также в пункте вещания в поселке Ключевая Тяжинского района перестанут транслироваться пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2» и «Радио России».

- Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, - сообщили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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