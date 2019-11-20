2019-11-20T11:51:52+03:00
Общество

Кузбасские учителя получат по миллиону рублей

Выплаты предусмотрены для участников программы «Земский учитель»
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские учителя получат по миллиону рублейКузбасские учителя получат по миллиону рублейФото: Александр Моисеенко
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В Кузбассе педагоги, которые станут участниками программы «Земский учитель», получат по миллиону рублей выплат. Она стартует в 2020 году.

По всей стране, в том числе и в Кузбассе, будет запущена программа «Земский учитель», инициированная президентом. Она предусматривает единовременную выплату педагогам до 55 лет, которые готовы работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением менее 50 тысяч человек. При этом на новом месте они должны будут трудиться не менее пяти лет.

В свою очередь, образовательные учреждения должны иметь соответствующие вакансии и обеспечить новым сотрудникам нагрузку не менее 18 часов в неделю.

- В программе могут принять участие все кузбасские учителя, готовые к работе в сельской местности. Здесь нет ограничений по образованию: педагоги могут окончить как вузы, так и техникумы или колледжи. Главное, чтобы участник программы был квалифицированным специалистом, - рассказал начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы. В следующем году выплаты получат 39 человек, а всего за трехлетний срок участниками программы смогут стать порядка 100 педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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