В Кемерове открыли обновленный планетарий

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-20T13:40:09+03:00

На его реконструкцию и оснащение было направлено более 21 миллиона рублей

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В Кемерове после реконструкции открыли планетарий имени Кузьмы Петровича Мацукова. На его обновление было затрачено более 21 миллиона рублей.

Планетарий, который находится в Кемеровском госуниверситете, носит имя первого декана физического факультета. Он был создан в 1967 году на базе астрономической площадки, которую основал Кузьма Мацуков. В 1997 году была проведена первая реконструкция, а решение о второй было принято в 2018 году.

- Сегодня планетарий вуза оснащен современным цифровым полнокупольным оборудованием, которое позволяет демонстрировать видеозарисовки об астрономических явлениях и звездном небе, научно-популярное кино, - рассказали в администрации области. На крыше размещена обсерватория с раздвижными створками, в которой установлен технологичный телескоп Celestron Nexstar Evolution 9.25.

В общей сложности на реконструкцию планетария было направлено свыше 21 миллиона рублей из внебюджетных источников. В будущем здесь планируют организовать научную площадку «Трибуна ученого».

К слову, Кемерово является одним из трех российских городов, где планетарии созданы при университетах. Два других находятся в Казани и Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU