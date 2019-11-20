В Кемерове открыли обновленный планетарий
В Кемерове после реконструкции открыли планетарий имени Кузьмы Петровича Мацукова. На его обновление было затрачено более 21 миллиона рублей.
Планетарий, который находится в Кемеровском госуниверситете, носит имя первого декана физического факультета. Он был создан в 1967 году на базе астрономической площадки, которую основал Кузьма Мацуков. В 1997 году была проведена первая реконструкция, а решение о второй было принято в 2018 году.
- Сегодня планетарий вуза оснащен современным цифровым полнокупольным оборудованием, которое позволяет демонстрировать видеозарисовки об астрономических явлениях и звездном небе, научно-популярное кино, - рассказали в администрации области. На крыше размещена обсерватория с раздвижными створками, в которой установлен технологичный телескоп Celestron Nexstar Evolution 9.25.
В общей сложности на реконструкцию планетария было направлено свыше 21 миллиона рублей из внебюджетных источников. В будущем здесь планируют организовать научную площадку «Трибуна ученого».
К слову, Кемерово является одним из трех российских городов, где планетарии созданы при университетах. Два других находятся в Казани и Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU