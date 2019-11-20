СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-20T14:03:32+03:00

За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем не менее показатели еще не достигли эпидемического порога

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В Кемеровской области за неделю с 11 по 17 ноября было зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Пока это ниже эпидемического порога.

На минувшей неделе медиками зарегистрировано 11 820 случаев заболевания ОРВИ. В рамках лабораторного мониторинга обследовано 52 заболевших, у 21 из них установлена этиология заболевания. При этом заболеваний гриппа среди населения пока не выявлено.

- В Кемеровской области продолжается прививочная кампания по гриппу. По состоянию на 18 ноября 2019 года противогриппозные прививки получили 1179,4 тысячи жителей области, это 44,1 процента от численности населения, - прокомментировали ситуацию в кузбасском Управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU