2019-11-20T15:56:33+03:00
Общество

Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области

Прежний руководитель был снят со скандалом
Ирина АВТУШКО
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Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области. Фото: ГУ ФСИНУроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области. Фото: ГУ ФСИН
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В ГУФСИН Ростовской области назначен новый временно исполняющий обязанности начальника. Им стал уроженец Кузбасса.

Во вторник, 20 ноября, появилась официальная информация о смене руководства ростовского ГУФСИН. Прежний руководитель Муслим Даххаев был задержан 13 ноября по подозрению в разглашении государственной тайны. Его место занял первый заместитель Константин Сенокосов, который родился в Кемеровской области.

«Временно исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области - полковник внутренней службы Сенокосов Константин Иванович»,- гласит сообщение на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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