За подделку больничного кузбассовец может получить реальный срок

СЕГОДНЯ 03:09 2019-11-21T05:27:48+03:00

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Житель Новокузнецка предоставил работодателю поддельный больничный лист и теперь может получить за это реальный срок. На обман он пошел после вынужденного прогула.

23-летний работник одного из крупных промышленных предприятий города после веселого застолья наутро не успел протрезветь, а потому решил не ходить на работу. Однако опасаясь наказания за прогул, он решил предоставить в отдел кадров поддельный больничный. Информацию о продаже поддельных бланков он нашел в интернете, связался с продавцом и получил листок временной нетрудоспособности за 3 тысячи рублей. Далее обманщик вписал в документ свои данные, выдуманное заболевание, распечатал и принес на завод.

Признаки подделки на предприятии обнаружили быстро и обратились в полицию. Против рабочего возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы за подделку документов.

- По данным информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области, за 10 месяцев 2019 года в Кузбассе было возбуждено 347 уголовных дел по фактам изготовления и использования поддельных документов, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Лидерами по таким случаям стали Кемерово - 76, Новокузнецк - 69 и Белово - 34.

ИСТОЧНИК KP.RU