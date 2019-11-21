У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка
В Новокузнецке сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого обнаружились гигантские партии контрафактной водки и коньяка. Сомнительную продукцию он сбывал в местных магазинах.
Полицейским поступила оперативная информация о том, что неизвестный сбывает в городе крупные партии алкоголя. Злоумышленника вычислили - им оказался 29-летний горожанин, который работал торговым агентом местной организации. Одним из видов ее деятельности была оптовая поставка алкогольной продукции. За подозреваемым установили наблюдение, в результате которого факт продажи контрафактного алкоголя был зафиксирован, а участники сделки купли-продажи задержаны.
При обыске в гараже у покупателя обнаружилось 1400 бутылок водки и коньяка различных наименований. А у подозреваемого в автомобиле и двух арендованных гаражах полицейские насчитали еще около 9 тысяч бутылок алкоголя без акцизных марок. Общая стоимость изъятого составила порядка 6 миллионов рублей.
- В ходе следствия установлено, что обвиняемый приобретал крупные партии контрафактной алкогольной продукции через интернет. Впоследствии немаркированные водку и коньяк он реализовывал среди владельцев торговых точек, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сейчас возбужденное уголовное дело рассматривается в суде. Горе-предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU