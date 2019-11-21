2019-11-21T05:30:03+03:00
Происшествия

У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка

Алкоголь он покупал в интернете и сбывал в местных магазинах
Ирина АВТУШКО
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У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиУ жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого обнаружились гигантские партии контрафактной водки и коньяка. Сомнительную продукцию он сбывал в местных магазинах.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что неизвестный сбывает в городе крупные партии алкоголя. Злоумышленника вычислили - им оказался 29-летний горожанин, который работал торговым агентом местной организации. Одним из видов ее деятельности была оптовая поставка алкогольной продукции. За подозреваемым установили наблюдение, в результате которого факт продажи контрафактного алкоголя был зафиксирован, а участники сделки купли-продажи задержаны.

При обыске в гараже у покупателя обнаружилось 1400 бутылок водки и коньяка различных наименований. А у подозреваемого в автомобиле и двух арендованных гаражах полицейские насчитали еще около 9 тысяч бутылок алкоголя без акцизных марок. Общая стоимость изъятого составила порядка 6 миллионов рублей.

- В ходе следствия установлено, что обвиняемый приобретал крупные партии контрафактной алкогольной продукции через интернет. Впоследствии немаркированные водку и коньяк он реализовывал среди владельцев торговых точек, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас возбужденное уголовное дело рассматривается в суде. Горе-предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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