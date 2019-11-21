2019-11-21T07:13:15+03:00
Общество

Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр

Он может появиться на базе КузГТУ
Ирина АВТУШКО
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Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр. Фото: Министерство обороны РоссииСергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр. Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах по открытию в российских городах военных учебных центров на базе вузов. По его словам, один из них может появиться в Кемерове.

20 ноября в Москве прошло заседание коллегии Минобороны России, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе военную подготовку студентов. Сейчас она осуществляется в рамках единой организационной структуры на базе 93 учебных центров. В скором времени их количество может увеличиться.

«Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)», - цитирует слова министра обороны Интерфакс.

По словам Шойгу, формирование военного резерва является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности государства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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