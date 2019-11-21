В Кемерове закрасили 500 надписей с рекламой наркотиков

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-21T08:49:10+03:00

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В Кемерове прошла акция «Чистая стена», в рамках которой участники закрасили на стенах домов незаконные рекламные объявления. Работа проведена во всех районах города.

В областном центре на борьбу с объявлениями, содержащими рекламу наркотиков, вышли 60 сотрудников центров по работе с населением, активистов ТОС, студенты и школьники. Списки адресов были составлены предварительно в ходе рейдов. В итоге активистам удалось закрасить 500 запрещенных надписей.

- Только в Заводском районе за один день было закрашено более 100 надписей, в том числе на зданиях по адресам: улица Базовая, 16, 18, 18а, улица Тухачевского, 22б, улица Юрия Двужильного, 36а, а также на улицах Коммунистической, Предзаводской, Сибиряков-Гвардейцев и в гаражном кооперативе на улице Железнякова, - сообщили в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU