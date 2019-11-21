В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-21T09:36:21+03:00

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В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная ставка 7 процентов годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока. Акция действует до 31.12.2019 включительно.

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (далее – ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО максимальная процентная ставка составляет 6,7 процента годовых. При открытии через ДКО вклада «Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения максимальная процентная ставка составит 5,6 процента годовых, а по вкладу «Комфортный» с опцией пополнения и частичного снятия денежных средств максимальная процентная ставка составит 5,2 процента годовых.

Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере до 5 процентов годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в интернет-банке или «Мобильном банке».

Партнерский материал.