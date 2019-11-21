В Кузбассе появились новые приборы для контроля скорости автомобилей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-21T10:28:46+03:00

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В Кузбассе установлены новые комплексы, которые будут фиксировать нарушение средней скорости автомобилей. Приборы установили на двух автодорогах.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области стационарные комплексы фиксации средней скорости появились на автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий с 7-го по 67-й километр, а также на автодороге Чугунаш – Шерегеш с нулевого по 16-й километр.

Принцип действия прибора заключается в том., что он фиксирует скорость движущегося автомобиля не в одной точке, а в промежутке между двумя рубежами, удаленными друг от друга на несколько километров. Затем уже высчитывается средняя скорость.

Еще раньше в области аналогичные комплексы были установлены еще на одном участке автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий и дороге Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU