2019-11-21T12:23:10+03:00
Общество

В Новокузнецке пациентке удалили сразу три опухоли головного мозга

В больницу женщину доставили с улицы без сознания
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке пациентке удалили сразу три опухоли головного мозгаВ Новокузнецке пациентке удалили сразу три опухоли головного мозгаФото: Олег ЗОЛОТО
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Новокузнецкие хирурги провели уникальную операцию по удалению сразу трех опухолей головного мозга. Их пациенткой стала женщина, которая потеряла сознание на улице и была спешно доставлена в больницу.

В приемное отделение горбольницы №29 новокузнечанка поступила в начале ноября. Ей оказали неотложную помощь, а также провели обследование, в ходе которого обнаружились три внутричерепные опухоли, которые сдавливали правое и левое полушария головного мозга.

-Один узел опухоли располагался на основании передней черепной ямки справа с прорастанием серповидного отростка, сагиттального синуса и тесным сращением с ветвями передней мозговой артерии, - рассказали подробности в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. - Второй – рос на серповидном отростке слева. И третий – в сенсомоторной области слева, ближе к основанию черепа.

Все три опухоли были удалены за одну операцию. Она длилась шесть часов. Уже на следующий день пациентка смогла передвигаться, вспомнила родных, адекватно воспринимала окружающую обстановку. Сейчас женщина готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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