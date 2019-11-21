Сергей Цивилев подписал закон о новом Законодательном собрании Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 21 ноября подписал документ, который вносит изменения в региональный закон «О Совете народных депутатов Кемеровской области». Соответствующие изменения опубликованы в электронном бюллетене правительства Кемеровской области.
В новой редакции документа прописано, что СНДКО будет носить название «Законодательное собрание Кемеровской области». Сокращенный вариант - парламент Кузбасса, однако использовать в правовых актах, финансовых документах, доверенностях и соглашениях его нельзя.
«Законодательное собрание Кемеровской области состоит из 46 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Кемеровской области, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет», - говорится в документе.
Новый закон вступит в законную силу с 1 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU