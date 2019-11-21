Администрация Правительства появится в Кузбассе
В скором времени в Кузбассе появится Администрация Правительства. Документ о переименовании областной администрации подписал губернатор Сергей Цивилев.
Администрация Кемеровской области в скором времени будет нахываться по-другому. Уже с января 2020 года она станет Администрацией Правительства Кузбасса. Об этом говорится в опубликованных 21 ноября официальных документах.
- Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, - говорится в новом положении. - Переименование и упразднение Администрации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
ИСТОЧНИК KP.RU