В Кемерове по проспекту Советский пройдет тысяча Дедов Мороза

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-21T17:23:02+03:00

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В Кемерове по проспекту Советский пройдет тысяча Дедов Морозов. Возглавит парад главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

Так, 26 декабря, в день завершения большого тура Кузбасского Деда Мороза по городам региона, в областном центре пройдет массовый парад Дедов Морозов. Возглавит колонну начальник всех Дедов Морозов из Великого Устюга.

Стать участником парада может каждый житель Кемеровской области, а также гости региона. Для этого достаточно подать заявку на официальном сайте праздничной кампании и выбрать подходящий костюм, который обязательно должен включать в себя красный колпак и белую бороду.

– К нам на это мероприятия приедут эксперты из книги рекордов России. Этот парад должен стать самым массовым шествием Дедов Морозов – более тысячи сказочных персонажей, – заметила начальник департамента культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Также на площади Советов вокруг центральной ели будет организован большой каток для катания на коньках. Он откроется сразу после завершения шествия. Вместе с гостями праздника на лед встанет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

ИСТОЧНИК KP.RU