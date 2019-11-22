В Кемерове возобновит работу торговый центр «Аврора»

СЕГОДНЯ 05:24 2019-11-22T05:34:08+03:00

Он был закрыт с 2018 года

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В Кемерове в скором времени снова начнет работать торгово-развлекательный центр «Аврора». Его закрыли еще в апреле 2018 года после проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Торговый центр «Аврора» возобновит свою работу - полтора года спустя после закрытия. Он стал первым объектом, который прекратил работу в результате проверок, последовавших после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». О возобновлении работы ТРЦ сообщила начальник территориального управления Ленинского района Наталья Захарова на выездном заседании.

Точную дату открытия власти пока не называют, однако ожидается, что он вновь примет посетителей уже в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU