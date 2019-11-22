В Анжеро-Судженске поймали осквернителя могил
В Анжеро-Судженске местный житель осквернил одну из могил на кладбище. Мужчина разнес кувалдой металлическое ограждение.
Об осквернении места захоронения родственника полицейским рассказала 30-летняя горожанка. По словам женщины, неизвестный похитил с могилы чугунное ограждение, причинив ущерб на сумму 140 тысяч рублей.
Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого – это был ранее судимый 27-летний местный житель. На кладбище он приехал на автомобиле, затем разбил кувалдой металлическое ограждение на месте одного из захоронений, вывез и сдал похищенное в приемный пункт. За оградку он выручил пять тысяч рублей, которые потратил на алкоголь.
-Кроме того, сотрудники полиции установили причастность задержанного к хищению металлического ограждения с территории одного из городских памятников, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Теперь за кражу злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU