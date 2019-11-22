В Новокузнецке сорваны сроки строительства онкодиспансера

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-22T04:49:07+03:00

Он должен был заработать в начале 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке сорваны существующие сроки строительства городского онкологического диспансера. Изначально его планировалось закончить в конце 2019 года, а само учреждение ввести в эксплуатацию в начале 2020 года.

На днях стало известно о том, что планировавшееся на начало следующего года открытие онкодиспансера в Новокузнецке не состоится. Причину назвал мэр города Сергей Кузнецов после посещения строительной площадки.

«Строители, которые ремонтируют здание онкополиклиники, столкнулись с непредвиденными сложностями при укреплении фундамента. Грунтовые воды, не позволяют нормально выполнить бетонирование свай, в результате чего работы были приостановлены», - написал градоначальник в своем Instagram.

Он добавил, что, несмотря на сложности, техническое решение проблемы найдено, и подрядная организация продолжит строительство после корректировки графиков работ.

«Строительство нового корпуса онкополиклиники необходимо не только для Новокузнецка. К нашим врачам обращаются больные практически со всего юга Кузбасса. Уже сегодня проблема с нехваткой помещений для приема стоит очень остро. Поэтому контроль за ходом работ на этом объекте буду вести еженедельно», - подчеркнул Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU