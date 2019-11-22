СЕГОДНЯ 05:53 2019-11-22T05:53:16+03:00

Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц. Белово"

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В кузбасском поселке Бачатский произошло ЧП. Жители поселка сообщают о расчлененном трупе, который обнаружили в мусорном баке.

ЧП произошло накануне. Как сообщают очевидцы, в одном из мусорных контейнеров обнаружили расчлененный труп женщины. Точнее – его часть.

Очевидцы утверждают, что погибшая – 43-летняя местная жительница, а ее убийцу задержали прямо возле мусорного контейнера.

На месте чрезвычайного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU