Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе
О страшной находке сообщают очевидцы
Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц. Белово"
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В кузбасском поселке Бачатский произошло ЧП. Жители поселка сообщают о расчлененном трупе, который обнаружили в мусорном баке.
ЧП произошло накануне. Как сообщают очевидцы, в одном из мусорных контейнеров обнаружили расчлененный труп женщины. Точнее – его часть.
Очевидцы утверждают, что погибшая – 43-летняя местная жительница, а ее убийцу задержали прямо возле мусорного контейнера.
На месте чрезвычайного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU