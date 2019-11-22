Кузбасский Дед Мороз проедет по всем городам региона

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-22T06:41:01+03:00

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Кузбасский Дед Мороз отправится в Новогоднее турне по всем городам региона. Начнется путешествие в воскресенье, 1 декабря.

Сказочный Дед Мороз на своем грузовике вместе с двадцатью помощниками отправится в большой тур по разным городам области. Так с период с 1 по 26 декабря он посетит 34 города и района области, а в некоторых муниципалитеты Дедушка и его команда побывают дважды.

– Они покажут творческие номера, побывают на разных мероприятиях, организованных отдельными районами нашей области и встретится с детьми, которые смогут обратиться к Дедушке и загадать заветное желание, – отметила на пресс-конференции начальник департамента культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Отметим, всю информацию о праздничных событиях каждого региона может будет узнать на официальных сайтах районов региона после 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU