2019-11-22T14:57:50+03:00
Происшествия

Вор из Кузбасса украл машину и пропал

Сотрудники полиции просят помощи в розыске Дениса Зырянова
Екатерина РОМАНОВА
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Вор из Кузбасса украл машину и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиВор из Кузбасса украл машину и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Вот уже два года сотрудники полиции разыскивают Дениса Зырянова. В сентябре 2018 года молодой человек украл автомобиль и теперь скрывается от правоохранительных органов.

23-летний Денис Зырянов в ночь на 2 сентября 2018 года в Кемерове похитил автомобиль Volkswagen Polo. За это преступление в отношении молодого человека следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово было возбуждено уголовное дело о краже. Зырянов скрывается от полиции, однако стражи порядка проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на то, чтобы задержать подозреваемого.

На условиях конфиденциальности они просят горожан сообщить информацию, которая поможет задержать автовора.

Сотрудники полиции просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении Дениса Зырянова, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-32-72-29, 8-923-469-5144 или «02» (022 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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