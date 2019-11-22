СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-22T14:57:50+03:00

Вор из Кузбасса украл машину и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Вот уже два года сотрудники полиции разыскивают Дениса Зырянова. В сентябре 2018 года молодой человек украл автомобиль и теперь скрывается от правоохранительных органов.

23-летний Денис Зырянов в ночь на 2 сентября 2018 года в Кемерове похитил автомобиль Volkswagen Polo. За это преступление в отношении молодого человека следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово было возбуждено уголовное дело о краже. Зырянов скрывается от полиции, однако стражи порядка проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на то, чтобы задержать подозреваемого.

На условиях конфиденциальности они просят горожан сообщить информацию, которая поможет задержать автовора.

Сотрудники полиции просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении Дениса Зырянова, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-32-72-29, 8-923-469-5144 или «02» (022 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU