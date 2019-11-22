Кемеровчанина оштрафовали из-за кулона на шее
Один из жителей Кемерова разместил на своей странице в социальных сетях свою фотографию с кулоном на шее. Из-за изображения кулона он позже предстал перед судом и был оштрафован на две тысячи рублей.
Кемеровчанин разместил в открытом доступе свою фотографию с украшением на шее. Украшение представляло собой псевдоисторический славянский солярный символ - коловрат.
- Согласно выводам специалиста размещение на странице псевдоисторического славянского солярного символа - коловрата - является фактом публичного демонстрирования символики, сходной с нацистской свастикой до степени смешения, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
А размещение символа, похожего на свастику, расценивается как демонстрация нацистской символики. Даже если опубликовавший изображение не считает его таковым. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело об административном нарушении. Мужчине было назначено наказание: штраф в размере двух тысяч рублей. Он обжаловал это постановление, однако Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU