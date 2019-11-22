Кемеровчанина оштрафовали из-за кулона на шее

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-22T15:07:02+03:00

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Один из жителей Кемерова разместил на своей странице в социальных сетях свою фотографию с кулоном на шее. Из-за изображения кулона он позже предстал перед судом и был оштрафован на две тысячи рублей.

Кемеровчанин разместил в открытом доступе свою фотографию с украшением на шее. Украшение представляло собой псевдоисторический славянский солярный символ - коловрат.

- Согласно выводам специалиста размещение на странице псевдоисторического славянского солярного символа - коловрата - является фактом публичного демонстрирования символики, сходной с нацистской свастикой до степени смешения, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

А размещение символа, похожего на свастику, расценивается как демонстрация нацистской символики. Даже если опубликовавший изображение не считает его таковым. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело об административном нарушении. Мужчине было назначено наказание: штраф в размере двух тысяч рублей. Он обжаловал это постановление, однако Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU