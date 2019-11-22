2019-11-22T18:31:48+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы Россельхозбанка

АО «Россельхозбанк» в Новосибирске провел круглый стол для клиентов и партнеров с участием заместителя Председателя Правления РСХБ Ольги Суворовой.
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» в Новосибирске провел круглый стол для клиентов и партнеров с участием заместителя Председателя Правления РСХБ Ольги Суворовой. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов, связанных с оценкой залогового имущества клиентов-заемщиков Банка и совершенствованием кредитного процесса в целом.

В работе круглого стола приняли участие представители оценочных компаний и клиенты Банка: руководители предприятий крупного бизнеса, реализующие инвестиционные проекты в Новосибирской области, а также представители малого и среднего бизнеса,являющиеся заемщиками.

«Цель мероприятия – прежде всего, личное общение с клиентами и партнерами Банка. Мыуверены, что специфика Новосибирской области – одного из ключевых регионов для бизнеса РСХБ – позволит нам сформировать обособленную клиентскую политику в отношении залогов. Важно выстроить процессы таким образом, чтобы наше сотрудничество с оценочными компаниями было наиболее эффективным, а выдача кредитных средств клиентам для развития их бизнеса – максимально оперативной», – сказала Ольга Суворова.

Участники круглого стола обсудили необходимость объективной оценки залогового имущества, действие принципа комплексности и подходы к оценке уникальных объектов, соблюдение требований Банка к оценочным компаниям, преимущества получения финансирования под залог приобретаемого оборудования и будущего урожая.

Среди нововведений в работе с залоговым имуществом заместитель Председателя Правления РСХБ Ольга Суворова отметила, в частности, внедрение в 2019 году системы самостоятельной оценки земель сельскохозяйственного назначения и упрощение процедуры предоставления отчетов об оценке/переоценке активов, которые приняты взалог.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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@TrueKPRU
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