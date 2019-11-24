2019-11-24T07:31:49+03:00
Общество

В Новокузнецке автомобилист лишил инвалида парковки

Нарушителя поймал «Мобильный патруль»
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке автомобилист лишил инвалида парковкиВ Новокузнецке автомобилист лишил инвалида парковкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке в рамках акции «Мобильный патруль» задержали очередного нарушителя. Мужчина припарковался на месте для инвалидов.

Один из участников акции «Мобильный патруль» опубликовал видео нарушения правил дорожного движения, совершенного иномаркой Volkswagen Touareg. На снятых кадрах видно, что новокузнечанин припарковался на место для инвалидов возле супермаркета по улице Сеченого.

Сотрудники ГИБДД проверили факт нарушения и установили водителя автомобиля. В отношении него составлен административный протокол и назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

-Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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