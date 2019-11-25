2019-11-25T03:05:25+03:00
Общество

От Кутузова до Кирова: в Новокузнецке закрыт еще один участок проспекта Металлургов

Горожанам стоит выбирать иные пути объезда дорожных работ
Екатерина РОМАНОВА
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От Кутузова до Кирова: в Новокузнецке закрыт еще один участок проспекта МеталлурговОт Кутузова до Кирова: в Новокузнецке закрыт еще один участок проспекта МеталлурговФото: Екатерина РОМАНОВА
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Еще один участок проспекта Металлургов закрыт в Новокузнецке. На этот раз движение перекрыто от улицы Кутузова до улицы Кирова.

Бетонные и пластмассовые блоки появились на проспекте Металлургов во второй половине дня 24 ноября. С этого времени проезда по участку проспекта Металлургов от улицы Кутузова до улицы Кирова запрещен и для частного, и для общественного транспорта. Невозможно выехать на Металлургов с улицы Суворова. А вот проезд по улицам Кирова, Кутузова и Пионерскому проспекту в местах их пересечения с проспектом Металлургов по-прежнему остается актуальным.

Проезд перекрыт бетонными и пластмассовыми блоками. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Проезд перекрыт бетонными и пластмассовыми блоками.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Горожанам и гостям города стоит выбирать альтернативные привычным маршрутам пути, чтобы вовремя попасть на работу или учебу.

На участке проспекта от Кирова до Кутузова демонтируют рельсы. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На участке проспекта от Кирова до Кутузова демонтируют рельсы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Напомним, ремонт проспекта Металлургов проводится в рамках нацпроекта безопасные и качественные дороги. Он начался в октябре и продлится, по заявлению мэра города до октября 2020 года. Проспект Металлургов перекрывается постепенно: сейчас рабочие демонтируют рельсы и ведут замену коммуникаций. Также им предстоит демонтировать и построить новый мост через реку Абу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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