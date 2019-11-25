Три автомобиля, квадроцикл и мебель сгорели из-за вредной привычки кузбассовца

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-25T07:41:53+03:00

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В Новокузнецке минувшей ночью произошло ЧП. На одной из станций техобслуживания начался пожар. Огонь потушили, но он успел уничтожить три автомобиля и квадроцикл.

Сигнал о том, что на станции техобслуживания на Кузнецком шоссе пожар, поступил на пульт диспетчера в 0.28. На место ЧП тут же выдвинулись 15 человек и четыре единицы техники. К моменту прибытия первого подразделения из здания СТО шел густой дым.

- В результате пожара сгорели автомобили Honda Civic, Toyota и ВАЗ-21099, а также квадроцикл, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Кроме того, на площади 84 квадратных метра обгорели мебель, автошины, бывшие в употреблении, бытовая техника.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU