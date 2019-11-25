В Новокузнецке закроют мост через Кондому
В течение целого дня новокузнечане не смогут пользоваться технологическим мостом, который соединяет два берега реки Кондомы. Движение будет закрыто 27 ноября.
Как сообщает пресс-служба города Новокузнецка, закрытие моста необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.
- Вниманию водителей! В связи с проведением ремонтных работ 27 ноября с 08.30 до 20.00 движение по технологическому мосту через реку Кондома будет закрыто. Приносим свои извинения, - предупреждает водителей администрация Новокузнецка.
Водителям следует выбирать иные варианты объезда закрытого моста.
ИСТОЧНИК KP.RU