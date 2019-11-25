В Новокузнецке закроют мост через Кондому

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-25T15:54:56+03:00

Движение по технологическому мосту будет закрыто 27 ноября

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В течение целого дня новокузнечане не смогут пользоваться технологическим мостом, который соединяет два берега реки Кондомы. Движение будет закрыто 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба города Новокузнецка, закрытие моста необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.

- Вниманию водителей! В связи с проведением ремонтных работ 27 ноября с 08.30 до 20.00 движение по технологическому мосту через реку Кондома будет закрыто. Приносим свои извинения, - предупреждает водителей администрация Новокузнецка.

Водителям следует выбирать иные варианты объезда закрытого моста.

ИСТОЧНИК KP.RU