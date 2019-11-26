2019-11-26T05:56:30+03:00
Общество

Дорога до Верхнего Бульвара и троллейбусы: что ждет кемеровчан

Городские власти поделились планами на будущее
Екатерина РОМАНОВА
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Дорога до Верхнего Бульвара и троллейбусы: что ждет кемеровчанДорога до Верхнего Бульвара и троллейбусы: что ждет кемеровчанФото: Екатерина РОМАНОВА
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Администрация города поделилась с кемеровчанами планами о строительстве дороги до микрорайона Верхний Бульвар и о том, будут ли объединены два троллейбусных маршрута.

Кемеровчане задавали важные вопросы на странице главы города Ильи Середюка. Так, несколько человек поинтересовались, будет ли построена дорога до Верхнего Бульвара. Представители администрации отметили, что сейчас идет стадия проектирования.

«После нового года проект будет направлен на экспертизу. Потом будем включать строительство дороги в национальные проекты для привлечения федерального финансирования. После определения финансирования, начнем строительство», - такой прозвучал ответ.

Также одного из кемеровчан волновал вопрос, будут ли объединены два троллейбусных маршрута - №2 и №3. Представители администрации ответили, что вопрос находится на рассмотрении, а также что ведется работа по запуску еще одного автобуса по маршруту №23Т.

ИСТОЧНИК KP.RU

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