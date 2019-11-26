СЕГОДНЯ 05:48 2019-11-26T05:48:36+03:00

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Новогоднюю ель – новенькую, яркую, необычную – установили на главной площади города Кемерова. она уже радует горожан и гостей областного центра яркими огнями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/746032" frameborder="0"></iframe> В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель.Видео: vashgorod.ru

На монтаж праздничной ели ушло около недели, и вот она, наконец, установлена на своем месте. Горожане уже делают фото и видео, на которых видно, как новогоднее дерево переливается разными огнями.

Напомним, новая ель пришла на смену старой, 20-метровой, которая устанавливалась на Площади Советов в течение 10 последних лет. Ее стоимость составила 18 миллионов рублей. Ель высотой 25 метров, диаметр подиума, на котором она стоит – 7,7 метра. Предполагается, что новогоднее дерево будет подсвечено синими, белыми и красными светодиодами, и ее веточки украсят игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU