В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель
Новогоднюю ель – новенькую, яркую, необычную – установили на главной площади города Кемерова. она уже радует горожан и гостей областного центра яркими огнями.
В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель.Видео: vashgorod.ru
На монтаж праздничной ели ушло около недели, и вот она, наконец, установлена на своем месте. Горожане уже делают фото и видео, на которых видно, как новогоднее дерево переливается разными огнями.
Напомним, новая ель пришла на смену старой, 20-метровой, которая устанавливалась на Площади Советов в течение 10 последних лет. Ее стоимость составила 18 миллионов рублей. Ель высотой 25 метров, диаметр подиума, на котором она стоит – 7,7 метра. Предполагается, что новогоднее дерево будет подсвечено синими, белыми и красными светодиодами, и ее веточки украсят игрушки.
ИСТОЧНИК KP.RU