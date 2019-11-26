2019-11-26T12:14:34+03:00
Общество

Новокузнечанка оплатила 200 тысяч рублей долга после ареста дорогой иномарки

Женщина не выполняла обязательства по уплате налогов
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанка оплатила 200 тысяч рублей долга после ареста дорогой иномаркиНовокузнечанка оплатила 200 тысяч рублей долга после ареста дорогой иномаркиФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Жительница Новокузнецка накопила долги по налогам и чуть не лишилась своего Porsche Cayenne GTS. Чтобы оставить иномарку у себя, ей пришлось выплатить 200 тысяч рублей.

Новокузнечанка, в отношении которой судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, руководила фирмой, занимающейся операциями с недвижимостью. Женщину ознакомили с материалами исполнительного производства, сроками погашения задолженности и наказанием, которое последует, если этого не сделать.

Для получения разъяснений женщина приехала в отдел к приставам на своем Porsche Cayenne GTS, который тут же был арестован судебным приставом-исполнителем. Предварительно автомобиль оценили в 500 тысяч рублей. Женщина не захотела расставаться с иномаркой и оплатила задолженность по налогам в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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