2019-11-26T12:45:45+03:00
Общество

В Кузбассе забивали свиней в грязных цехах

Такое мясо поставлялось потребителям
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе забивали свиней в грязных цехахВ Кузбассе забивали свиней в грязных цехахФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе предприниматель поставлял потребителям мясо сомнительного качества. Убой свинины осуществлялся в антисанитарных условиях.

Во время внеплановой проверки по недопущению вируса африканской чумы сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Тыва и Хакасия и Кемеровской области проверили деятельность одного из предпринимателей области, который занимался убоем свиней и реализацией мяса.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Так, отсутствовали документы, подтверждающие предубойный ветеринарный осмотр животных, морозильные камеры для охлаждения и хранения свинины, раковины для мытья рук рабочих, а также моющие и дезинфицирующие средства для помещения, оборудования и спецодежды. Кроме того, была повреждена облицовка стен и пола, что делало невозможным их полноценную мойку.

-По результатам рассмотрения административных материалов индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, - сообщили в ведомстве. - В целях устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю выдано предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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