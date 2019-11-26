В Кузбассе рецидивист избил прохожего костылем и отобрал продукты

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-26T15:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе злоумышленник в вечернее время напал на случайного прохожего. Преступник отобрал у него пакет с продуктами и избил костылем.

В Прокопьевске задержали злоумышленника, который напал на прохожего. О происшествии сообщил сам пострадавший 58-летний мужчина. По его словам, около девяти вечера он возвращался из магазина с покупками, когда сзади к нему подошел неизвестный и потребовал отдать пакет. После отказа злоумышленник избил мужчину костылем, отобрал покупки и скрылся. Избитый обратился к медикам, которые диагностировали у него ушибы, ссадины и перелом руки.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали нападавшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Им оказался 29-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжких телесных повреждений.

Сейчас злоумышленник взят под стражу. За разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU