2019-11-26T15:14:00+03:00
Происшествия

В Кузбассе рецидивист избил прохожего костылем и отобрал продукты

Нападение произошло в темное время суток
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе рецидивист избил прохожего костылем и отобрал продуктыВ Кузбассе рецидивист избил прохожего костылем и отобрал продуктыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе злоумышленник в вечернее время напал на случайного прохожего. Преступник отобрал у него пакет с продуктами и избил костылем.

В Прокопьевске задержали злоумышленника, который напал на прохожего. О происшествии сообщил сам пострадавший 58-летний мужчина. По его словам, около девяти вечера он возвращался из магазина с покупками, когда сзади к нему подошел неизвестный и потребовал отдать пакет. После отказа злоумышленник избил мужчину костылем, отобрал покупки и скрылся. Избитый обратился к медикам, которые диагностировали у него ушибы, ссадины и перелом руки.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали нападавшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Им оказался 29-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжких телесных повреждений.

Сейчас злоумышленник взят под стражу. За разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа
В Кузбассе завершается вакцинация от гриппа
Семья с маленьким ребенком застряла в заглохшей машине на кузбасской трассе
Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года
Новый маршрут: Минтранс планирует продлить автотрассу Москва - Казань до Кузбасса
В Кузбассе забивали свиней в грязных цехах
В Кузбасском технопарке пройдут соревнования по мобильной робототехнике среди школьников
Россельхозбанк поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»
Кемеровчанин сядет в тюрьму за убийство 2-летней девочки
Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове
Новокузнечане останутся без колеса обозрения
Новокузнечанка оплатила 200 тысяч рублей долга после ареста дорогой иномарки
Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою
Более 75 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу
11 роковых роз: кемеровчанин с забинтованной рукой украл цветы и попал в полицию
Ошибочка вышла: приставы случайно перевели 400 тысяч рублей жительнице Кузбасса
79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина
В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью
В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель
Кузбасским земским учителям выплатят по миллиону рублей