2019-11-26T15:35:26+03:00
Общество

В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа

Раис Гильфанов официально вступил в должность
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа. ФОТО: пресс-служба АКОВ Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа. ФОТО: пресс-служба АКО
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В Кузбассе глава Краснобродского городского округа Раис Гильфанов официально вступил в должность.

Торжественная церемония прошла во вторник, 26 ноября. На ней присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что новый глава городского округа является достойным человеком, который сможет нацелить доверенный ему район на развитие.

- Раис Миниахметович имеет хороший опыт работы. На предыдущем месте службы доказал свой профессионализм. Уверен, что теперь свои знания он применит для развития Краснобродского городского округа, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что голосование за главу района прошло в четверг, 21 ноября, в рамках 48-й внеочередной сессии третьего созыва. На пост руководителя территории был избран Раис Гильфанов. Он с 3 октября этого года исполнял обязанности главы города. До этого момента работал в должности заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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